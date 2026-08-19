أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

إيران عند مدخل عليّ الطّاهر (أساس ميديا)

2026-08-19 | 00:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيران عند مدخل عليّ الطّاهر (أساس ميديا)
إيران عند مدخل عليّ الطّاهر (أساس ميديا)

جاء في أساس ميديا:

 تتحدّث مصادر دبلوماسيّة عن رفض واشنطن طلباً إسرائيليّاً لتوسيع العمليّات في المنطقة، وتمسّكها بما تصفه بالتحديد الاستراتيجيّ الذي جرى التفاهم عليه بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. يسمح هذا السقف لإسرائيل بمواصلة الضربات المحدودة واستنزاف قدرات “الحزب”، لكنّه لا يمنحها ضوءاً أخضر لعمليّة برّيّة واسعة في عليّ الطاهر أو لتوسيع النار إلى قرى ومناطق أخرى.

حساب واشنطن مختلف: أيّ اقتحام كبير قد يدفع إيران إلى الردّ في مواقع ضعف الأميركيّين، ويطيح ما بقي من مسار التفاوض الأميركيّ–الإيرانيّ، ويعطّل في الوقت نفسه المفاوضات المتعثّرة جدّاً التي ترعاها بين لبنان وإسرائيل. ولذلك تحاول الإدارة الأميركيّة الفصل بين استنزاف عسكريّ مضبوط يسمح لإسرائيل بمواصلة الضغط، وبين معركة حسم قد تفتح الجبهة الإقليميّة مجدّداً.

مقالات ذات صلة
إيران عند مدخل عليّ الطّاهر (أساس ميديا)

محليات

علي الطاهر

حزب الله

اسرائيل

الجنوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا جرى ليلاً في الجنوب؟
عون في روما طلباً للدعم.. الجنوب واليونيفيل في صلب المباحثات (الشرق الأوسط)

اقرأ ايضا في محليات

مكافحة الفساد على طاولة عون ولاوندس
Play
03:34

مكافحة الفساد على طاولة عون ولاوندس

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس، الذي وضعه في صورة العمل الذي يقوم به الجهاز في مجال مكافحة الفساد في ادارات الدولة.

03:34

مكافحة الفساد على طاولة عون ولاوندس

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس، الذي وضعه في صورة العمل الذي يقوم به الجهاز في مجال مكافحة الفساد في ادارات الدولة.

هاتفك مهدد بالتوقف؟ هذا ما كشفته وزارة الاتصالات
Play
02:45

هاتفك مهدد بالتوقف؟ هذا ما كشفته وزارة الاتصالات

صدر عن وزارة الاتّصالات البيان الآتي:

02:45

هاتفك مهدد بالتوقف؟ هذا ما كشفته وزارة الاتصالات

صدر عن وزارة الاتّصالات البيان الآتي:

يحدث الآن

اخترنا لكم
مكافحة الفساد على طاولة عون ولاوندس
03:34
مستشار رئيس الإمارات: ما يتم تداوله من تقديمنا تسهيلات مالية لإيران معلومات غير صحيحة
02:49
هاتفك مهدد بالتوقف؟ هذا ما كشفته وزارة الاتصالات
02:45
باكستان: اجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول لاحقا هذا الشهر
02:33
الذهب يرتفع.. كم بلغ سعر الأونصة؟
02:19
جريمة في طرابلس.. الجيش يوقف القاتل ويكشف التفاصيل
02:13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026