إيران عند مدخل عليّ الطّاهر (أساس ميديا)

تتحدّث مصادر دبلوماسيّة عن رفض طلباً إسرائيليّاً لتوسيع العمليّات في المنطقة، وتمسّكها بما تصفه بالتحديد الاستراتيجيّ الذي جرى التفاهم عليه بين وبنيامين . يسمح هذا السقف لإسرائيل بمواصلة الضربات المحدودة واستنزاف قدرات “الحزب”، لكنّه لا يمنحها ضوءاً أخضر لعمليّة برّيّة في عليّ الطاهر أو لتوسيع النار إلى قرى ومناطق أخرى.

حساب واشنطن مختلف: أيّ اقتحام كبير قد يدفع إلى الردّ في مواقع ضعف الأميركيّين، ويطيح ما بقي من مسار التفاوض الأميركيّ–الإيرانيّ، ويعطّل في الوقت نفسه المفاوضات المتعثّرة جدّاً التي ترعاها بين وإسرائيل. ولذلك تحاول الإدارة الأميركيّة الفصل بين استنزاف عسكريّ مضبوط يسمح لإسرائيل بمواصلة الضغط، وبين معركة حسم قد تفتح الإقليميّة مجدّداً.