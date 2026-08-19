دخان النفايات يخنق النبطية.. أزمات صحية للأطفال وكبار السن!

ووفق تقرير نشرته ، "تغيب بلديات الكفور والدوير والشرقية وحبوش ودير وأنصار عن متابعة هذه الكارثة، عدا ان يغيب عنها وجود محافظ بشكل مباشر، ومعه تغيب صرخة الناس بالوصول الى الاجهزة الامنية والقضائية ، فان كارثة المكبات العشوائية تتمدد وتنتشر وتكاد بخطورتها تعادل ما يعانيه الناس من ازمات جراء العدوان الاسرائيلي المستمر".وبحسب التقرير، "وتحت حجج اشتعال مكبات و"بورات"واتهام مجهولين بها ، فان "خبراء" حرق المواد البلاستيكية واستخراج النحاس والحديد من الاسلاك والاطارات يتعمدون يوميا وفي وضح النهار لاحراق كميات هائلة في منطقة تول -الكفور وسط التجمعات السكنية وبالقرب من مستشفى الشيخ حرب ،بحجة ان مجهولين قاموا بذلك، وبعد ظهر غطت سحابة دخان اسود كثيف سماء المنطقة اثارت قلق وهلع الناس من ان تكون استهدافا امنيا ليتبين كالعادة انها احراق مواد بلاستيك في "البور" المجاورة".كما يغطي الدخان الكثيف منطقة معتقل انصار سابقا حيث تنتشر المكبات العشوائية ، وفي منطقة الوادي في بلدة الدوير حيث يوجد جبال من النفايات التي تتجمع دون رقيب وتحرق دون حسيب وتتسبب بازمات صحية وبيئية للاهالي.كما يتم حرق كميات كبيرة من النفايات والمواد البلاستيكية كل ليلة في منطقة الوعر بين بلدات الشرقية والنميرية والكفور.وناشد الاهالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا ونواب المنطقة ومحافظ النبطية بالتكليف ومدعي عام البيئة والجهات الامنية المختصة "وضع حد لهذه الكارثة التي يعانون منها ، وكأن ما اصابهم ويصيبهم من الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة لا تكفي لكي يعاني الناس من امراض ومشاكل بيئية".