مراسل الجديد: نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية واعقب ذلك دوي 3 تفجيرات إسرائيلية في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"أشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلثاء"، معتبرة إياها "انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وأكدت الوزارة "موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها"، مشددة على "رفض لبنان أي اعتداء على أراضيها، وعلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي".





