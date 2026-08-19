النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أوعز إلى القوى الأمنية بإعادة رياض سلامة إلى مستشفى ضهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:أسفر حادث سير مروّع وقع عند مفرق سبلين في منطقة وادي الزينة عن وفاة خمسة مواطنين، إثر تدهور آلية من نوع «بيك أب».وعملت عناصر الدفاع المدني اللبناني على تنفيذ عمليات القص والإنقاذ لانتشال الضحايا، فيما تولّت جهات أخرى نقل الجثامين.
أفاد مراسل الجديد باستشهاد الشاب عباس حسن ياسين، من بلدة القصيبة، متأثرًا بجراح أُصيب بها إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، أثناء وجوده مع 3 شبان آخرين قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.وكان الانفجار قد أدى أيضًا إلى استشهاد الشابين علي مرتضى حسن سعيد ، من بلدة القصيبة، وعلي عباس ريحان، من سكان بلدة عدشيت، وإصابة شاب آخر.
أكد رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غابرييل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى استعداده للتحدث مع حزب الله، إذا كان من شأن ذلك إنهاء الصراع أو تحقيق السلام.