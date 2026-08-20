أكبر خطيئة بحق الجنوب.. بري: إنهاء مهمة اليونيفيل ينسف الـ1701 (الجمهورية)

وقال: "أكبر خطئية، وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب، هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل" في الجنوب، حيث انّ هذا الإنهاء يعني نسف القرار 1701، الذي تتعاظم الحاجة في هذه المرحلة إلى تطبيق مندرجاته كاملة واستمرار اليونيفيل في مهامها.



وحذّر بري من نوايا ، ومخاطر ما تقوم به في الجنوب، "ولاسيما اعتداءاتها المكثفة على البلدات والقرى وأحيائها المدنية والسكنية، وعمليات التفجير المكثفة لقرى الجنوب، التي لا تدمّر بنيانها العمراني وإعدام الحياة فيها بصورة كاملة فحسب، بل تُحدث صدوعاً وتفسخات خطيرة جداً في أسسها".