لبنان لن يغيب.. هل تأكد موعد جولة المفاوضات الثامنة؟ (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":



لا يزال موعد الجولة الثامنة من المفاوضات – محاطاً بالغموض. وتقول مصادر وزارية لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن الموعد المتداول في بداية شهر أيلول لا يزال مبدئياً، وإن الدعوات الرسمية لم توجه حتى الآن، مرجحة أن يتم توجيهها في الأيام المقبلة.



وتؤكد المصادر أن لن يغيب عن أي اجتماع للمفاوضات، إلا أنها في الوقت نفسه لا تبدي تفاؤلاً كبيراً حيال النتائج الممكنة للجولة المقبلة، خصوصاً في ظل الظروف السياسية والعسكرية القائمة والمواقف التصعيدية.



وتقول المصادر الوزارية: "لا آمال كبيرة على نتائج المفاوضات، خاصة قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في تشرين الأول"، لكنها تضيف أن لبنان يأمل في أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج إيجابية، ولا سيما أن "كل المواقف التي تصدر من واضحة ومقلقة بالنسبة إلى لبنان"، وأن المطلوب من أن تضغط لردع إسرائيل.