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محليات

غارات وقصف وتفجيرات حتى الفجر.. ما الذي يجري في الجنوب؟ (فيديو)

2026-08-20 | 01:53
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غارات وقصف وتفجيرات حتى الفجر.. ما الذي يجري في الجنوب؟ (فيديو)
غارات وقصف وتفجيرات حتى الفجر.. ما الذي يجري في الجنوب؟ (فيديو)

أفاد مراسل الجديد بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ ليلا، سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان.

كما تعرضت هذه المناطق، وحتى ساعات الفجر، لقصف مدفعي متقطع.




كذلك، أفادت "الوكالة الوطنية"، بأن قوات الجيش الاسرائيلي نفذت ليلا وفجرا، تفجيرات في مجدل زون والمنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي لبلدتي مجدل زون والمنصوري.
غارات وقصف وتفجيرات حتى الفجر.. ما الذي يجري في الجنوب؟ (فيديو)

محليات

لبنان

إسرائيل

حزب الله

علي الطاهر

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