وزير الأشغال يتفقد مركز المصنع يرافقه السفير السعودي

جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون شكره للبابا لاوون الرابع عشر على كافة الجهود التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه بإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضه، داعياً إياه إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب، وفي مقدمتها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار، والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين، وانسحابها من المناطق التي تحتلها.