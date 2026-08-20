وفد عسكري أوروبي يبحث تعزيز الأمن والسلامة في مرفأ بيروت

عقد وفد عسكري من ، ضمن بعثة "CSDP FFM"، اجتماعاً في إدارة واستثمار مرفأ ، الخميس، بحضور مدير عام النقل البري والبحري العميد الركن مازن بصبوص، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الإجراءات المعتمدة في المرفأ.