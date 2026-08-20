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محليات

تمهيدا للانسحاب الشامل.. اليونيفيل تسلم موقع الخردلي الى الجيش اللبناني

2026-08-20 | 04:39
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تمهيدا للانسحاب الشامل.. اليونيفيل تسلم موقع الخردلي الى الجيش اللبناني
تمهيدا للانسحاب الشامل.. اليونيفيل تسلم موقع الخردلي الى الجيش اللبناني

أفادت الوكالة الوطنية بأن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردلي - الليطاني سلّمت موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني.

 
يأتي هذا الإجراء، ضمن خطة أوسع لنقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني، إستكمالاً للإجراءات العملانية لتعزيز انتشاره في الجنوب، وذلك قبيل انسحاب قوات "اليونيفيل" من الجنوب، أواخر العام الجاري، وفق ما هو مقرر.

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