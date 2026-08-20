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محليات

مصدر رسمي في حزب الله للجديد: موقف الحزب من حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني مرتبط بالانسحاب الاسرائيلي الكامل ووقف العدوان

2026-08-20 | 12:51
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مصدر رسمي في حزب الله للجديد: موقف الحزب من حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني مرتبط بالانسحاب الاسرائيلي الكامل ووقف العدوان
مصدر رسمي في حزب الله للجديد: موقف الحزب من حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني مرتبط بالانسحاب الاسرائيلي الكامل ووقف العدوان
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مصدر رسمي في حزب الله للجديد: موقف الحزب من حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني مرتبط بالانسحاب الاسرائيلي الكامل ووقف العدوان

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