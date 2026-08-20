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مراسل الجديد: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرآ في منطقة دوبيه - ميس الجبل في قضاء مرجعيون
مراسل الجديد: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرآ في منطقة دوبيه - ميس الجبل في قضاء مرجعيون
نائب الرئيس الأميركي: نسعى لخلق واقع جديد يجعلنا واثقين من أن إيران لن تحاول إعادة بناء منشآتها النووية
نائب الرئيس الأميركي: نسعى لخلق واقع جديد يجعلنا واثقين من أن إيران لن تحاول إعادة بناء منشآتها النووية
نائب الرئيس الأميركي: الأسابيع الماضية أثبتت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير مما شعرنا بها نحن
نائب الرئيس الأميركي: الأسابيع الماضية أثبتت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير مما شعرنا بها نحن
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2026-08-20 | 13:08
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مصادر عسكرية للجديد: الجيش سيحمل الى فرنسا كلّ المهامّ التي قام بها في الجنوب إضافة الى انتشاره في المناطقِ التجريبية ومناطق أخرى في لبنان
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