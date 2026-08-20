مصادر دبلوماسية للجديد: اتفاق الإطار يراوح مكانه والمناطق التجريبية معلّقة فيما تستمر التفجيرات وإسرائيل تطلب مزيداً من الوقت لوقف عمليات النسف

مراسل الجديد: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرآ في منطقة دوبيه - ميس الجبل في قضاء مرجعيون

مراسل الجديد: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرآ في منطقة دوبيه - ميس الجبل في قضاء مرجعيون

مراسل الجديد: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرآ في منطقة دوبيه - ميس الجبل في قضاء مرجعيون

نائب الرئيس الأميركي: نسعى لخلق واقع جديد يجعلنا واثقين من أن إيران لن تحاول إعادة بناء منشآتها النووية