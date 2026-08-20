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محليات

مراسل الجديد: تفجير إسرائيلي كبير في بلدة الطيبة قضاء مرحعيون

2026-08-20 | 15:42
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مراسل الجديد: تفجير إسرائيلي كبير في بلدة الطيبة قضاء مرحعيون
مراسل الجديد: تفجير إسرائيلي كبير في بلدة الطيبة قضاء مرحعيون
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مراسل الجديد: تفجير إسرائيلي كبير في بلدة الطيبة قضاء مرحعيون

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