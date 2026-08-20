مراسل الجديد: تحليق للطيران المسيّر في أجواء مدينة بعلبك

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ووقف الانتهاكات، وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها زيادة التوتر أو التسبب بمزيد من الانتهاكات، مؤكدة أن "عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد".
شكلت المواقف التي اعلنها النائب فريد البستاني في حديث تلفزيوني خريطة طريق متكاملة تجمع بين السيادة الوطنية، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والاهتمام المباشر بشؤون منطقة الشوف واحتياجات أبنائها. فمن حصرية السلاح والانسحاب الإسرائيلي، إلى مصير أموال المودعين وقانون الانتظام المالي، وصولاً إلى متابعة ملف النفايات في مرج بسري ومعاينات طبية مجانية في دير القمر ، والعمل على إنماء القطاع الزراعي في مختلف بلدات الشوف.