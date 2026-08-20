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مراسل الجديد: تفجيرإسرائيلي ضخم في بلدة المنصوري قضاء صور
2026-08-20 | 15:44
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مراسل الجديد: تفجيرإسرائيلي ضخم في بلدة المنصوري قضاء صور
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الجديد:
تفجيرإسرائيلي
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