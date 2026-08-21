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محليات

"تحذير من التعرض لأشعة الشمس".. كيف سيكون طقس "الويك آند"؟

2026-08-21 | 04:26
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&quot;تحذير من التعرض لأشعة الشمس&quot;.. كيف سيكون طقس &quot;الويك آند&quot;؟
"تحذير من التعرض لأشعة الشمس".. كيف سيكون طقس "الويك آند"؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الجمعة وتستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن يخف تأثيرها تدريجاً بدءًا من يوم الاحد. 

معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس ومن الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحرّ، كما يتكون ضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية، تتكاثف الغيوم ابتداءً من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

 الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها فوق الجبال و في الداخل، مع رطوبة مرتفعة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.
 
 
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