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محليات

غارة تستهدف منزلاً في برعشيت (فيديو)

2026-08-21 | 04:14
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غارة تستهدف منزلاً في برعشيت (فيديو)
غارة تستهدف منزلاً في برعشيت (فيديو)

غارة تستهدف منزلاً في برعشيت (فيديو)

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غارة تستهدف منزلاً في برعشيت (فيديو)

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