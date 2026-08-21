غارة تستهدف منزلاً في برعشيت (فيديو)

مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي استهدفت منزلاً عند اطراف بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل pic.twitter.com/1yp8RYnBpB
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 21, 2026
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي استهدفت منزلاً عند اطراف بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل pic.twitter.com/1yp8RYnBpB
أفادت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، أنه
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:
رحّبت السفارة الأميركية في لبنان بإقرار مجلس النواب اللبناني قانونَ الإعلام المحدّث، باعتباره فرصةً لتطوير المشهد الإعلامي في لبنان.