بعد حادثة الكلاب الشاردة.. اجتماع بلدي طارئ في بعلبك

وحضر الاجتماع عضو لجنة الصحة النيابية علي المقداد، ورئيس بلدية بعلبك الطفيلي، ومسؤول العمل البلدي في الشيخ مهدي مصطفى، ورئيس بلدية حسين يزبك، ورئيس بلدية مجدلون إيلي نصر، إلى جانب ممثلين عن جمعيات أهلية وبلديتي دورس ومقنة.وقال المقداد: "طالبنا البلديات والجمعيات بالبحث عن حلول ومعالجة وضبط هذه الاعتداءات بالتعاون مع الدولة، لأن الكلاب الشاردة أصبحت تشكل خطراً كبيراً. هناك طفلة لا تزال تعالج في مستشفى دار الأمل الجامعي وتعاني من عضة كلب، ومن هذا المنطلق كان اجتماعنا لإيجاد حل ، وهذه مسؤوليتنا جميعاً. هناك أطفال تشوهوا ويعانون من جراحاتهم، والخطورة تكمن في الإصابة بداء الكلب".ورأى المقداد أن الحلول تقع على عاتق الجميع، الدولة والبلديات والجمعيات والعمل البلدي، مشيراً إلى أن "الإمكانات المادية محدودة، والأموال محتجزة في وزارة المالية، وطالب وزارة المالية بالإفراج عن أموال البلديات واعتماد طوارئ صحية في بعلبك، والتصرف من خلال صرف سلفات، والمهم التصرف قبل الغد".وكشف عن تنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة لتأمين اللقاحات، مشيراً إلى أنه "بسبب الظروف الطارئة تم تأمين 25 لقاحاً، ولولا ذلك لكان الأمر أكثر سوءاً".وطالب الأهالي بضبط الأمور وفق القوانين المرعية الإجراء، رافضاً أي عملية إعدام أو قتل، مشيراً إلى أن "هناك خططاً تدرس لمكافحة هذه الظاهرة، وسنتابع، وستبقى اجتماعاتنا مفتوحة بشكل من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة".ورأى الطفيلي أن "حياة الإنسان في مدينة بعلبك وقرى الجوار أصبحت في خطر من ظاهرة الكلاب الشاردة، والهم والعبء الأساسي هو في التعاطي مع الكلاب الشاردة، وهذا يقع بالدرجة الأولى على عاتق البلديات والوزارات المختصة التي تتحمل مسؤولية قانونية، في الوقت الذي تعاني فيه بلدياتنا من شح في الأموال والمداخيل، ولها في الوقت نفسه أموال طائلة في وزارة المالية يمكن تحريكها من أجل حل هذه المشكلة".وطالب الطفيلي باعتماد "حلول إنسانية مع الكلاب الشاردة"، مشيراً إلى أن بلدية بعلبك تعمل على اعتماد "حل استراتيجي يحتاج إلى بعض الوقت وسيعلن عنه قريباً، لكن الأمور تفاقمت. وبدورنا نتوجه إلى وزارة المالية للإفراج عن أموال البلديات من أجل رفع الضيم عن أهلنا وخدمة ناسنا بهدف معالجة هذه الظاهرة".بدوره، طالب رئيس بلدية مجدلون إيلي نصر بحل مشكلة هذه الظاهرة بالتعاون بين البلديات والدولة والجمعيات، للحد من انتشار الكلاب الشاردة التي تلاحق الأطفال والمسنين في بلدتي مجدلون والطيبة.وطالب رئيس بلدية نحلة حسين يزبك وزارة المالية بالإفراج عن مستحقات البلديات، كي تتمكن من معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة التي تعتدي على الأطفال والمسنين، حيث سجل ليل أمس خمسة اعتداءات، بينها طفلة ما زالت تعالج في مستشفى دار الأمل الجامعي.