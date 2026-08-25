رئاسة الوزراء: أجرى الرئيس سلام اتصالاً هاتفياً بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

رئاسة الجمهورية: ‏تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ولاسيما منها اتفاق الاطار بين لبنان وإسرائيل