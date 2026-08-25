رئاسة الوزراء: نوّه الرئيس سلام بأهمية زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان