أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بالفيديو - لحظة الغارة على دوحة كفررمان

2026-08-25 | 16:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - لحظة الغارة على دوحة كفررمان


مقالات ذات صلة
بالفيديو - لحظة الغارة على دوحة كفررمان

ريلز الجديد

محليات

لبنان

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يصل إلى دمشق لبحث تعزيز التعاون في قطاع النقل
بين 3 بلدات.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي؟

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
مراسل الجديد: غارة استهدفت محيط ديرسريان وتفجير ضخم في بلدة الخيام قضاء مرجعيون
17:01
مراسل الجديد: غارة حربية تستهدف القنطرة في قضاء مرجعيون
16:48
مراسل الجديد: غارتان على بلدة صربين قضاء بنت جبيل
16:36
مراسل الجديد: شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دوحة كفررمان قضاء النبطية
16:32
مراسل الجديد: شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على دفعتين مستهدفا المنطقة الواقعة بين مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة عند اطراف النبطية الفوقا
16:20
🔵 مراسل الجديد: غارة استهدفت اطراف وادي السلوقي لجهة شقرا قضاء بنت جبيل
14:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026