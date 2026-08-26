اسرائيل تستعد.. و "حزب الله" أمام السيناريو الأكثر خطورة! (النهار)

أفادت صحيفة النهار، نقلاً عن مصادر عسكرية لبنانية أن "حزب الله " بات يتعامل مع سيناريو أكثر خطورة، يقوم على انتقال إسرائيل بعد حسم المعركة هناك إلى جبل الريحان وإقليم التفاح والبقاع الغربي، مع احتمال محاولة الالتفاف على دفاعاته عبر جبل الشيخ بدلاً من التقدم بالطريق الأصعب".



وبحسب هذه المصادر، فأن القيادة العسكرية للحزب باتت تتعامل مع احتمال ألا تكون "علي الطاهر" نهاية العملية الإسرائيلية، وإنما بدايتها، خصوصا أن إسرائيل تركّز منذ فترة على ثلاثة نطاقات متصلة، هي إقليم التفاح، جبل الريحان، والبقاع الغربي.

