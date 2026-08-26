من "علي الطاهر" إلى "كتف البقاع".. مسارات تُربك "حزب الله"؟! (الأنباء الالكترونية)

وبانتظار اتضاح النتائج الميدانية، سأل مصدر مراقب عبر "الأنباء الإلكترونية": هل تنتهي مهمة إذا سيطرت على علي الطاهر واحتلتها؟إلى ذلك، صرّح وزير الأمن يسرائيل كاتس، من الجنوب السوري، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي تتواجد هنا وفي جميع أنحاء جبل الشيخ وهضبة الجولان، وفي كامل المنطقة الأمنية"، مضيفًا: "من هنا نطل على دمشق من الأعلى، ونطل على البقاع في ، وعلى معاقل ، وبالطبع نطل ونحمي بلدات هضبة الجولان والجليل في مواجهة الجهادية المتواجدة في الجانب المقابل"، على حد تعبيره.ورأى المصدر في كلام كاتس مؤشرًا خطيرًا إلى ما قد يحصل في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن الإسرائيلي قد يتجه لاحقًا نحو تفكيك ما يُعرف بمنشآت جبال لبنان الشرقية والغربية عند الحدود .وأشار إلى أن ذلك قد يتم عبر أحد مسارين: الأول، الدخول من منطقة البقاع الغربي باتجاه البقاع الشرقي وعزل الجنوب اللبناني، وهو سيناريو يستبعده المصدر لصعوبته جغرافيًا وسياسيًا واستراتيجيًا وتكتيكيًا، ولا سيما بعد ضربة مطار أبو الظهور.أما السيناريو الثاني، والأكثر ترجيحًا وفق المصدر، ففي حال أنجز العدو الإسرائيلي عملية علي الطاهر، يتمثل في الدفع نحو تفكيك خط الدفاع الثالث للحزب، أو ما يُعرف بـ"كتف البقاع"، عند مدخل الشوف ومنطقة كفرحونة–عرمتى وما يُعرف بنبع الطاسة.واعتبر المصدر أن هذا المسار من شأنه إرباك "حزب الله"، لأنه لم يعد قادرًا على بناء منشآت في هذه المنطقة، مشيرًا إلى احتمال أن يلجأ العدو الإسرائيلي إلى تنفيذ إنزال كبير في منطقة سلسلة لبنان الشرقية، على غرار إنزال سابق، لتنفيذ ما يخطط له.واستبعد المصدر أن تنجز إسرائيل عملية علي الطاهر قبل الانتخابات المقبلة وقبل الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لافتًا إلى أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يريد استثمارها في استحقاقه الانتخابي.إلا أن المصدر حذّر مما وصفه بـ"المشكلة الخطيرة"، في حال وقع تطور ميداني في علي الطاهر أدى إلى استهداف ضباط أو عناصر من الحرس الثوري في الموقع، أو دخلت إسرائيل إليه، وقررت إيران الرد بصواريخ باليستية أو بأي عمل عسكري آخر. عندها، وفق المصدر، قد تسقط كل التفاهمات، ويأتي رد إسرائيلي عنيف، وسط محاولة تحميل إيران مسؤولية خرقها، في وقت انتهت الهدنة بين واشنطن وطهران وتفرض خناقًا اقتصاديًا على إيران.