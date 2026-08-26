عن العام الدراسي الجديد.. بيان من وزارة التربية لـ أهالي الطلاب

صدر عن ، البيان التالي:



تُعيد التذكير بضرورة المبادرة إلى تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وتدعو جميع الأهالي، أينما كانوا على الأراضي ، إلى التوجّه إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم وتسجيل أولادهم فيها، بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.



وتؤكد الوزارة أن هدفها هو تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ موجود على الأراضي اللبنانية، والعمل على ضمان حق جميع الأطفال في التعلّم واستمرارية تعليمهم، في مختلف الظروف ومهما كان مكان وجودهم.



كما تدعو الوزارة الأهالي الذين يواجهون أي مشكلة أو صعوبة في إجراءات التسجيل إلى التواصل مع والتواصل في العالي على الأرقام الآتية:



01/772299

01/772288

01/772888



وتؤكد الوزارة أن أبواب المدارس والثانويات الرسمية مفتوحة لاستقبال التلامذة، وأنها تواصل العمل على تأمين المساحات التعليمية المناسبة لهم، انطلاقاً من التزامها بأن يبقى التعليم متاحاً لكل تلميذ على الأراضي اللبنانية.