"سرقا الدراجات النارية من مختلف المناطق".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن لقوى الأمن الـداخلي ـ العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام شخصَين مجهولَي الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في محلّة حارة ، كان آخرها بتاريخ 11-8-2026.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّتَي المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما:



– ع. ع. (مواليد عام 2004، لبناني)



– س. د. ف. (مواليد عام 2005، فلسطيني)



بتاريخ 13-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّة حارة الناعمة.



وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما شفرتا «كاتر»، ودفتر ورق لفّ، وكميّة من مادّة حشيشة الكيف.



بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما عدّة عمليّات سرقة درّاجات آليّة من محلّة حارة الناعمة.



أُجري المقتضى القانوني في حقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ".