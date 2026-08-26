السفير الأميركي من دار الفتوى: "ولا مرة طرحنا التفاوض مع حزب الله (فيديو)

قال الأميركي ميشال عيسى بعد لقائه مفتي الشيخ الفتوى، أن لم تطرح ولا مرة التفاوض مع الحزب "إلا إذا عندو شي يقدمو".