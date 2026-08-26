الحدث- الحلقة الكاملة- 26-08-2026

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متري خلال اللقاء اللبناني الاماراتي: مؤسسات الدولة اللبنانية مدعوة لتستحق ثقتكم وثقة اللبنانيين ولنجعل العلاقة بين شعبي لبنان والامارات نموذجا يحتذى
متري خلال اللقاء اللبناني الاماراتي: مؤسسات الدولة اللبنانية مدعوة لتستحق ثقتكم وثقة اللبنانيين ولنجعل العلاقة بين شعبي لبنان والامارات نموذجا يحتذى
وزير الاقتصاد خلال الملتقى اللبناني - الاماراتي: نحن اليوم نبني على تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير الاقتصاد خلال الملتقى اللبناني - الاماراتي: نحن اليوم نبني على تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية بين البلدين
نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس خلال الملتقى اللبناني - الإماراتي: ستكون هناك زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات
نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس خلال الملتقى اللبناني - الإماراتي: ستكون هناك زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات
الوزير كمال شحادة خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني - الإماراتي: وجودكم اليوم في لبنان يشكل فرصة لفتح صفحة جديدة من الشراكة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد
الوزير كمال شحادة خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني - الإماراتي: وجودكم اليوم في لبنان يشكل فرصة لفتح صفحة جديدة من الشراكة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد
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