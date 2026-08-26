19 طبّة وحشيشة الكيف.. مروّج مخدّرات في قبضة الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبــة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة في محلّة .



على أثر ذلك، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المكان المذكور، وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيق، تمكّنت بتاريخ 6-8-2026 من توقيف المشتبه فيه أثناء وجوده على متن درّاجة آليّة نوع «سويت»، لون جردوني، وتبيّن أنّه يُدعى: أ. م. (مواليد عام 1999، سوري)



وبتفتيشه، ضُبط بحوزته ما يلي:



– /19/ طبّة بلاستيكيّة بأحجام مختلفة تحتوي كلّ منها مادّة بيضاء.



– كميّة من مادّة حشيشة الكيف.



– مبلغ وهاتف خلوي.



سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص.