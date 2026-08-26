19 طبّة وحشيشة الكيف.. مروّج مخدّرات في قبضة الأمن

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي
لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية
، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان
في وحدة الدرك الإقليمي
حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة في محلّة زوق مصبح
.
على أثر ذلك، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المكان المذكور، وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيق، تمكّنت بتاريخ 6-8-2026 من توقيف المشتبه فيه أثناء وجوده على متن درّاجة آليّة نوع «سويت»، لون جردوني، وتبيّن أنّه يُدعى: أ. م. (مواليد عام 1999، سوري)
وبتفتيشه، ضُبط بحوزته ما يلي:
– /19/ طبّة بلاستيكيّة بأحجام مختلفة تحتوي كلّ منها مادّة بيضاء.
– كميّة من مادّة حشيشة الكيف.
– مبلغ مالي
وهاتف خلوي.
سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء
المختص.