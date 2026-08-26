رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: لبنان مقبل على مرحلة واعدة تبدأ معها عملية إعادة الإعمار وتطوير بناه التحتية ومرافقه الاقتصادية

وزير الاقتصاد خلال الملتقى اللبناني - الاماراتي: نحن اليوم نبني على تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وزير الاقتصاد خلال الملتقى اللبناني - الاماراتي: نحن اليوم نبني على تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية بين البلدين