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محليات

قذائف صاروخية وموقوفون.. الجيش يكشف ماذا حصل عند الحدود؟

2026-08-26 | 10:53
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قذائف صاروخية وموقوفون.. الجيش يكشف ماذا حصل عند الحدود؟
قذائف صاروخية وموقوفون.. الجيش يكشف ماذا حصل عند الحدود؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحاراشيا، سوريًّا أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطتها.

كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش في بلدة شعت – بعلبك، 10 سوريين لتورطهم في إشكال داخل أحد المخيمات في البلدة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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وجه وزير الصناعة جو عيسى الخوري كتابا إلى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية طلب فيه "إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة إسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة دير عمار ميتال ش.م.م، دون إخضاعها للفحوصات اللازمة لدى معهد البحوث الصناعية، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم"، مشددا على إيداعه "كافة المستندات المتعلقة بالملف ونتيجة التحقيق بالسرعة القصوى".

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