قذائف صاروخية وموقوفون.. الجيش يكشف ماذا حصل عند الحدود؟

أوقفت وحدة من الجيش عند الحدود في بلدة – ، سوريًّا أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي ، وضبطتها.

كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش في بلدة شعت – ، 10 سوريين لتورطهم في إشكال داخل أحد المخيمات في البلدة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.