المنح المدرسية.. خبر سار للعسكريين!

وفي موازاة ذلك، تابع جابر إعداد مشروع موازنة 2027، وعقد اجتماعات مع المديرين المختصين لبحث بنودها وتفاصيلها، تمهيدًا لإنجازها ورفعها إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية نهاية آب.
وجه وزير الصناعة جو عيسى الخوري كتابا إلى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية طلب فيه "إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة إسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة دير عمار ميتال ش.م.م، دون إخضاعها للفحوصات اللازمة لدى معهد البحوث الصناعية، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم"، مشددا على إيداعه "كافة المستندات المتعلقة بالملف ونتيجة التحقيق بالسرعة القصوى".