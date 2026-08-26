المنح المدرسية.. خبر سار للعسكريين!

وفي موازاة ذلك، تابع إعداد مشروع موازنة 2027، وعقد اجتماعات مع المديرين المختصين لبحث بنودها وتفاصيلها، تمهيدًا لإنجازها ورفعها إلى ضمن المهلة الدستورية نهاية آب.