سرقة مجوهرات بطريقة لا تخطر على البال.. والفاعلان زوجان!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي: " بتاريخ 18-8-2026، تمكّنت عناصر فصيلة البسطة في وحدة شرطة من توقيف الزوجَين:



م. غ. (مواليد عام 1980، لبناني)



ل. ح. (مواليد عام 1990، لبنانية)



وذلك في محلّة البسطة – شارع ، بعد أن ضبطهما صاحب أحد محال المجوهرات أثناء قيامهما بسرقة مجوهرات بطريقة احترافيّة تعتمد على الخفّة، وقد وثّقت كاميرات المراقبة عمليّة السرقة.



وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على /13/ قطعة ذهبيّة من دون فواتير، تعرّف صاحب المحل إلى /5/ منها، وأفاد بأنها تعود له، فيما لا يزال مصدر القطع المتبقّية قيد التحقّق.



لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورتَيهما، وتطلب من جميع الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز فصيلة البسطة في وحدة شرطة ، أو الاتّصال على الرقم: 633808-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".



