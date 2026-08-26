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محليات

سرقة مجوهرات بطريقة لا تخطر على البال.. والفاعلان زوجان!

2026-08-26 | 11:16
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سرقة مجوهرات بطريقة لا تخطر على البال.. والفاعلان زوجان!
سرقة مجوهرات بطريقة لا تخطر على البال.. والفاعلان زوجان!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: " بتاريخ 18-8-2026، تمكّنت عناصر فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت من توقيف الزوجَين:

م. غ. (مواليد عام 1980، لبناني)

ل. ح. (مواليد عام 1990، لبنانية)

وذلك في محلّة البسطة – شارع الأوزاعي، بعد أن ضبطهما صاحب أحد محال المجوهرات أثناء قيامهما بسرقة مجوهرات بطريقة احترافيّة تعتمد على الخفّة، وقد وثّقت كاميرات المراقبة عمليّة السرقة.

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على /13/ قطعة ذهبيّة من دون فواتير، تعرّف صاحب المحل إلى /5/ منها، وأفاد بأنها تعود له، فيما لا يزال مصدر القطع المتبقّية قيد التحقّق.

لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَيهما، وتطلب من جميع الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، أو الاتّصال على الرقم: 633808-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

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وجه وزير الصناعة جو عيسى الخوري كتابا إلى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية طلب فيه "إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة إسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة دير عمار ميتال ش.م.م، دون إخضاعها للفحوصات اللازمة لدى معهد البحوث الصناعية، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم"، مشددا على إيداعه "كافة المستندات المتعلقة بالملف ونتيجة التحقيق بالسرعة القصوى".

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