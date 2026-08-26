باسيل يخضع لعملية جراحية

أجرى رئيس عملية جراحية بسيطة تكلّلت بالنجاح، وهو يتلقى العلاج والمتابعة في المستشفى، على أن يغادرها سريعاً، ويستأنف نشاطه السياسي المعتاد اعتباراً من

ويتوجّه بالشكر إلى كل من اتصل أو سأل او اطمأنّ إلى وضعه الصحي وهو ممتاز بنعمة الله، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية والخير