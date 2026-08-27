إسرائيل لم تعد متحمّسة لـ "اتفاق الإطار".. والكرة في ملعبها (الجمهورية)

وإذا كان لبنان
قد اكّد عبر مستوياته الرئاسية والرسمية كافة التزامه الكلي بمندرجات صيغة الإطار، ورفضه القاطع لأي تجاوز لها، وتشديده على ضرورة إلزام إسرائيل
بوقف المماطلة والتعقيد لمساره التنفيذي، فإنّ مسؤولاً رفيعاً أبلغ إلى "الجمهورية" قوله: "كل السياسة الإسرائيلية
من صيغة الإطار تؤكّد بما لا يقبل أدنى شك انّ إسرائيل لم تعد متحمسة لـ"صيغة الإطار" بالشكل الذي كانت تروّج اعلامياً على الأقل، وتبعاً لذلك، فإنّ زوطر الغربية
، التي اعتُبرت المرحلة التجريبية الأولى، هي آخر ما يمكن ان تقدّمه حول الاتفاق الإطاري. وربطاً بما تقوم به من إجراءات تصعيدية وميدانية، فإنّ الخشية تتعاظم من أن تكون في أجندتها العدوانية محاولة خلق وقائع ميدانية جديدة
على الأرض
، تتجاوز صيغة الإطار بمسافات بعيدة".
واما معركة وقف الاعتداءات المتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية، فمصطدمة بتفلّت إسرائيل وعدم استجابتها للدعوات المترامية على مساحة العالم
، لوقف اعتداءاتها وما تقوم به من نسف وتجريف وإعدام للحياة في القرى الجنوبية. وعلى ما يقول مصدر مسؤول لـ"الجمهورية"، فإنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لن يعدم وسيلة لحشد الدعم للبنان ووقف عدوانية إسرائيل، ومنعها من التمادي في ما ترتكبه من اعتداءات وتدمير إجرامي للقرى الجنوبية الآمنة. والأساس في نهجه انّه آن الأوان لوقف عدوانية إسرائيل على لبنان. ولفت المصدر إلى انّ "التعويل الأساس يبقى بالدرجة الاولى على موقف أميركي يردع إسرائيل ويلزمها بمسار صيغة الإطار والإيفاء بالتزاماتها".
ورداً على سؤال قال: "لا موعد اكيداً لانعقاد جولة مفاوضات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما، فالكرة في ملعب إسرائيل، حيث لا يمكن الانتقال إلى جولة مفاوضات فيما هي تعقّد المسار التنفيذي لصيغة الاطار، وترفض الإيفاء بالتزاماتها".