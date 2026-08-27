بالفيديو- غارة من الطيران الحربي استهدفت حرج علي الطاهر

أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي شنّ، قرابة السادسة إلا ربعاً من ، غارة عنيفة على دفعتين، مستهدفاً حرج عند الأطراف الشرقية للنبطية .



وألقى الطيران خلال الغارة عدداً من الارتجاجية، ما أحدث انفجاراً كبيراً تردّد صداه في أرجاء المنطقة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ، بعيد منتصف الليلة الماضية، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي الشرقية وميفدون.