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محليات

عون للوفد الإماراتي: ندعوكم الى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات

2026-08-27 | 06:04
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عون للوفد الإماراتي: ندعوكم الى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات
عون للوفد الإماراتي: ندعوكم الى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات
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عون للوفد الإماراتي: ندعوكم الى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات

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Aljadeed
وزير التجارة الخارجية الاماراتي الزيودي: وجودنا اليوم في لبنان رسالة ايجابية وخير دليل على حب الامارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الاماراتية
الرئيس عون مستقبلاً وزير التجارة الخارجية الاماراتي: زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين للبنان رسالة أمل وثقة باستقراره وبمستقبله وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين

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