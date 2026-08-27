وزير التجارة الخارجية الاماراتي الزيودي: وجودنا اليوم في لبنان رسالة ايجابية وخير دليل على حب الامارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الاماراتية