الرئيس عون: فوز منتخب لبنان يعزز فرص المشاركة في أهم بطولة عالمية ويشكل حافزاً لمزيد من النجاح ورفع اسم لبنان عالياً

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لاعبي منتخب لبنان لكرة السلة بفوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 93-74، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب نهاد نوفل في ذوق مكايل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة التي ستقام في قطر العام المقبل.