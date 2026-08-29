سرقا خزنة في السعديات.. كيف وقع اللصّان في قبضة الأمن؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:





بتاريخ 27-7-2026، ادّعى شخص من الجنسية أنّ مجهولَين أقدما على الدخول إلى منزله الكائن في محلّة السعديّات، وسرقا من داخله خزنة حديدية بداخلها مبلغ يُقدّر بحوالى 8 آلاف أميركي.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّتَي المتورّطَين بعمليّة السرقة وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:



– أ. م. (مواليد عام 2003، سوري)



– و. ر. (مواليد عام 2003، سوري)



بتاريخ 13-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيفهما بعمليّة متزامنة في محلّتَي الأوزاعي والطيونة.



وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما مبلغ مالي، وهاتفان خلويّان، وسكّين «كاتر»، وسلسال لون فضّي، وسوار.



بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بإقدامه على تنفيذ عمليّة السرقة المذكورة بتكليف من الثاني، فيما اعترف الأخير بما نُسب إليه.



أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة .