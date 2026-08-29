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محليات

استعدوا للأمطار.. الجديد ترصد تفاصيل المنخفض من مصلحة الأرصاد

2026-08-29 | 07:01
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استعدوا للأمطار.. الجديد ترصد تفاصيل المنخفض من مصلحة الأرصاد
استعدوا للأمطار.. الجديد ترصد تفاصيل المنخفض من مصلحة الأرصاد


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بالصور - إطلاق حملة توعوية للوقاية من الغرق من شاطئ الرملة البيضاء
Play
08:14

بالصور - إطلاق حملة توعوية للوقاية من الغرق من شاطئ الرملة البيضاء

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

في إطار التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني ومنظمة الصحة العالمية (World Health Organization – WHO) – مكتب لبنان، أُطلقت من شاطئ الرملة البيضاء – بيروت حملة توعوية وتدريبية حول السلامة المائية والوقاية من حوادث الغرق، بحضور المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في لبنان الدكتور أحمد زويتن، والدكتورة رشا حمرة، المسؤول التقني عن تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية – مكتب لبنان.

08:14

بالصور - إطلاق حملة توعوية للوقاية من الغرق من شاطئ الرملة البيضاء

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

في إطار التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني ومنظمة الصحة العالمية (World Health Organization – WHO) – مكتب لبنان، أُطلقت من شاطئ الرملة البيضاء – بيروت حملة توعوية وتدريبية حول السلامة المائية والوقاية من حوادث الغرق، بحضور المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في لبنان الدكتور أحمد زويتن، والدكتورة رشا حمرة، المسؤول التقني عن تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية – مكتب لبنان.

الرياح تهدّد الأبنية المتضررة.. تحذير عاجل من بلدية حارة حريك
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07:23

الرياح تهدّد الأبنية المتضررة.. تحذير عاجل من بلدية حارة حريك

أصدرت بلدية حارة حريك بياناً دعت فيه المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم الاقتراب منها أو الوقوف بمحاذاتها، لا سيما في ظل اشتداد سرعة الرياح، وما قد ينتج عنها من تطاير أو تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات المتضررة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة.

07:23

الرياح تهدّد الأبنية المتضررة.. تحذير عاجل من بلدية حارة حريك

أصدرت بلدية حارة حريك بياناً دعت فيه المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم الاقتراب منها أو الوقوف بمحاذاتها، لا سيما في ظل اشتداد سرعة الرياح، وما قد ينتج عنها من تطاير أو تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات المتضررة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة.

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