بالصور - إطلاق حملة توعوية للوقاية من الغرق من شاطئ الرملة البيضاء

وتضمّن النشاط الأول ضمن الحملة محاضرة نظرية تناولت مخاطر الغرق وسبل الوقاية منه وإرشادات السلامة الواجب اتباعها، أعقبتها مناورة تطبيقية حول كيفية التعامل مع حالات الغرق.كما جرى خلال النشاط توزيع ألواح طفو مخصّصة لتعليم السباحة، في إطار دعم التوعية بالسلامة المائية والوقاية من مخاطر الغرق.وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر الغرق وتعزيز الوعي المجتمعي حول السلامة المائية وسبل الوقاية من حوادث الغرق، بما يساهم في الحد من الإصابات غير المتعمدة وحماية الأرواح.وتتواصل الحملة لاحقاً من خلال تنظيم أنشطة توعوية وتدريبية مماثلة في عدد من المناطق الساحلية اللبنانية، تشمل صور، صيدا، الدامور، جبيل، عمشيت وطرابلس، بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز جهود الوقاية من الغرق ونشر ثقافة السلامة المائية على امتداد الساحل اللبناني.