بالفيديو - سقوط ألواح طاقة شمسية في طرابلس بفعل الرياح القوية

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بالسياسة والعسكر.. إسرائيل تضغط (التفاصيل في النشرة المسائية)
بالسياسة والعسكر.. إسرائيل تضغط (التفاصيل في النشرة المسائية)
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