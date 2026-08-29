بالصور- هبة يونانية للجيش اللبناني.. ماذا تضمنت؟

بتاريخ 29 /8 /2026، جرى في مرفأ تسلُّم الدفعة الثانية من الهبة للجيش، وتتضمّن 13 ناقلة جند نوع M113 و10 شاحنات، وذلك بحضور رئيس القنصلي في السفارة اليونانية في Ignatios Papadimitriou، والملحق العسكري اليوناني العقيد Nikolaos Salpingidis، إلى جانب عدد من ضباط الجيش، وقد جرى تسلُّم الدفعة الأولى بتاريخ 16 /1 /2026.تأتي هذه الهبة في إطار دعم السلطات اليونانية للمؤسسة العسكرية، بهدف تعزيز قدراتها العملانية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان.كما تعكس متانة علاقات التعاون بين الجيشَين اللبناني واليوناني، وتؤكد حرص الجانب اليوناني على مواصلة دعم الجيش نظرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.