بعد اشتباك مسلّح.. الجيش يطيح أحد أخطر المطلوبين
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت مديرية المخابرات عملية دهم نوعية في منطقة صبرا – بعبدا، وأوقفت المواطن (و.ع.) نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وهو أحد أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى عدة جرائم: التواصل مع جماعات متطرفة، إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص، فرض خوات، افتعال إشكالات وترويع المواطنين في بيروت. خلال عملية الدهم، جرى تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع إصابات.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.