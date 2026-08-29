طرح بريطاني لحصر السلاح.. نموذج إيرلندي على لبنان (تقرير)

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة اكس:



"إلى أهلنا في اتحاد العائلات البيروتية،أتقدم باحر التهاني على انتخاب هيئة إدارية جديدة، وأتمنى لأعضائها كل النجاح في خدمة مدينتنا وأبنائها.

تحتاج بيروت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كل يد تعمل من أجلها، وإلى كل مبادرة تعيد الثقة إلى أهلها، وتحفظ تراثها، وتعزز الحياة فيها.

لبيروت منا كل الوفاء، ولأهلنا فيها كل المحبة."



