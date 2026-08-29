الجامعة الإسلامية توضح: لا إخلاء للنازحين

وقال الخدمات ، ، في اتصال مع «الجديد»، إن الجامعة استقبلت واحتضنتهم منذ نحو سبعة أشهر، وتعمل حالياً على وضع ترتيبات تضمن استمرار استضافتهم بالتزامن مع استئناف الدراسة.

وأوضح أن الخطة تقضي بتخصيص طوابق ومداخل مستقلة للنازحين، منفصلة عن تلك المخصصة للطلاب، بما يؤمّن الظروف المناسبة للطرفين ويحافظ على انتظام العملية التعليمية.

وأشار مشيك إلى أن الجامعة تستضيف حالياً نحو 50 عائلة نازحة من قرى حدودية ومحتلة، بينها زوطر الشرقية وعيترون، لافتاً إلى أن ما جرى اقتصر على إبلاغ الأهالي بموعد إعادة فتح الجامعة في أيلول وضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية، من دون مطالبتهم بالمغادرة.

وأكد أن «الجامعة الإسلامية كانت ولا تزال وستبقى إلى جانب النازحين وفي خدمتهم»، مشدداً على أن استئناف الدراسة لن يكون على حساب استمرار احتضان العائلات النازحة.

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