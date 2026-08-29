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محليات

الجامعة الإسلامية توضح: لا إخلاء للنازحين

2026-08-29 | 13:27
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الجامعة الإسلامية توضح: لا إخلاء للنازحين
الجامعة الإسلامية توضح: لا إخلاء للنازحين

أوضحت إدارة الجامعة الإسلامية أن العائلات النازحة الموجودة داخل حرم الجامعة ستبقى فيه حتى بعد إعادة فتح أبوابها أمام الطلاب في أيلول المقبل، نافيةً وجود أي قرار بإخلائها.

وقال رئيس دائرة الخدمات في الجامعة، علي مشيك، في اتصال مع قناة «الجديد»، إن الجامعة استقبلت النازحين واحتضنتهم منذ نحو سبعة أشهر، وتعمل حالياً على وضع ترتيبات تضمن استمرار استضافتهم بالتزامن مع استئناف الدراسة.

وأوضح أن الخطة تقضي بتخصيص طوابق ومداخل مستقلة للنازحين، منفصلة عن تلك المخصصة للطلاب، بما يؤمّن الظروف المناسبة للطرفين ويحافظ على انتظام العملية التعليمية.

وأشار مشيك إلى أن الجامعة تستضيف حالياً نحو 50 عائلة نازحة من قرى حدودية ومحتلة، بينها زوطر الشرقية وعيترون، لافتاً إلى أن ما جرى اليوم اقتصر على إبلاغ الأهالي بموعد إعادة فتح الجامعة في أيلول وضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية، من دون مطالبتهم بالمغادرة.

وأكد أن «الجامعة الإسلامية كانت ولا تزال وستبقى إلى جانب النازحين وفي خدمتهم»، مشدداً على أن استئناف الدراسة لن يكون على حساب استمرار احتضان العائلات النازحة.

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"إلى أهلنا في اتحاد العائلات البيروتية،أتقدم باحر التهاني على انتخاب هيئة إدارية جديدة، وأتمنى لأعضائها كل النجاح في خدمة مدينتنا وأبنائها.
تحتاج بيروت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كل يد تعمل من أجلها، وإلى كل مبادرة تعيد الثقة إلى أهلها، وتحفظ تراثها، وتعزز الحياة فيها.
لبيروت منا كل الوفاء، ولأهلنا فيها كل المحبة."

14:41

سلام لاتحاد العائلات البيروتية: بيروت تحتاج إلى كل يد تعمل من أجلها

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة اكس:

"إلى أهلنا في اتحاد العائلات البيروتية،أتقدم باحر التهاني على انتخاب هيئة إدارية جديدة، وأتمنى لأعضائها كل النجاح في خدمة مدينتنا وأبنائها.
تحتاج بيروت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كل يد تعمل من أجلها، وإلى كل مبادرة تعيد الثقة إلى أهلها، وتحفظ تراثها، وتعزز الحياة فيها.
لبيروت منا كل الوفاء، ولأهلنا فيها كل المحبة."

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