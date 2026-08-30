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محليات

بالفيديو - الأمطار تغسل النبطية وقوس قزح يزيّن سماءها

2026-08-30 | 03:21
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بالفيديو - الأمطار تغسل النبطية وقوس قزح يزيّن سماءها
بالفيديو - الأمطار تغسل النبطية وقوس قزح يزيّن سماءها

أفاد مراسل "الجديد" بتساقط الأمطار في مدينة النبطية وعدد من بلداتها، تزامناً مع تشكّل سيول متوسطة في بعض الطرقات. وترافق هطول الأمطار مع ظهور قوس قزح في سماء المنطقة. ك

ما ساهمت السيول في غسل الغبار المتراكم على الطرقات والمنازل المدمّرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
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