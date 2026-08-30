بالفيديو - الأمطار تغسل النبطية وقوس قزح يزيّن سماءها

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تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفادت الوكالة الوطنية، بأنه "سجل بعد ظهر اليوم توغل جرافة "D9" وقوة عسكرية اسرائيلية باتّجاه مجرى النهر لجهة زوطر الغربية".وسبق ذلك قيام طوافة "أباتشي" بعملية تمشيط برشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية.
أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن "عدد الشواطئ الشعبية المجانية المرخّصة على امتداد الساحل اللبناني بلغ هذا العام 20 شاطئاً، بعد منح الوزارة 13 إذناً جديداً لتنظيم شواطئ لم تكن منظمة سابقاً، أضيفت إلى أذونات ممنوحة العام الماضي والأعوام السابقة".