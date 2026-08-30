بالرشاشات الثقيلة.. "أباتشي" فوق زوطر (فيديو)

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن "عدد الشواطئ الشعبية المجانية المرخّصة على امتداد الساحل اللبناني بلغ هذا العام 20 شاطئاً، بعد منح الوزارة 13 إذناً جديداً لتنظيم شواطئ لم تكن منظمة سابقاً، أضيفت إلى أذونات ممنوحة العام الماضي والأعوام السابقة".