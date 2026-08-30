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محليات

الراعي من الديمان: حصرية السلاح لا ينبغي أن تتحوّل إلى مواجهة بين اللبنانيين

2026-08-30 | 05:09
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الراعي من الديمان: حصرية السلاح لا ينبغي أن تتحوّل إلى مواجهة بين اللبنانيين
الراعي من الديمان: حصرية السلاح لا ينبغي أن تتحوّل إلى مواجهة بين اللبنانيين

شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على أن حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن تُقارب من منطلق وطني بعيدًا عن المواجهة والانقسام، مؤكدًا أن قيام الدولة ووحدة مرجعيتها يقتضيان اجتماع اللبنانيين تحت سقف الشرعية والمؤسسات.


وخلال عظة قداس الأحد في الصرح البطريركي بالديمان، قال الراعي إن "مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألّا تتحوّل إلى مواجهة بين اللبنانيين، ولا إلى عنوان يستعمله فريق ضد آخر، ولا إلى مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفي. إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها، وبوحدة مرجعيتها، وبأن يعيش جميع اللبنانيين تحت شرعية واحدة ومؤسسات واحدة. المطلوب أن تُقارب بحكمة ومسؤولية وطنية، فالدولة لا تُبنى بهزيمة شريك، بل باجتماع الشركاء جميعًا تحت سقفها. 

ورأى أن اللبنانيين يتطلّعون  إلى أن تخرج المفاوضات والمساعي من دائرة الانتظار، وأن تبلغ نتائج تحفظ حقوق لبنان، وتوقف الاعتداءات، وتؤدي إلى الانسحاب من أرضه، وتعيد إليه الأمن والاستقرار. وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة، حاملًا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم، لكي يستحق التفاف اللبنانيين حوله، ويبقى حصن الوطن والمؤسسات. 

كما توقف عند أوضاع الجنوب، واعتبر أنه لا يجوز أن يبقى أرض انتظار وألم. أهله يريدون العودة إلى قراهم وبيوتهم، الأرض تنادي أبناءها، والمناطق المتضررة تنتظر إعادة الإعمار واستعادة الحياة. فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه، ولم يستعد لبنان سيادته على كامل ترابه. ونريد للبنان حيادًا فاعلًا يحميه من صراعات المحاور، ويصون قراره الحر، من دون أن ينتقص من حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته؛ ليبقى وطن لقاء لا ساحة مواجهة، وجسر حوار لا ميدانًا لصراعات الآخرين. وحين تصبح محبتنا للبنان فعلًا لا قولًا، عندها نستطيع أن نرجو له الخلاص الذي نريده، والوطن الذي نستحقه".
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